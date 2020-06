Gazzetta di Parma: "In casa del Toro, la ripartenza dei crociati"

vedi letture

Riparte oggi la Serie A e lo fa con Torino-Parma, in programma questa sera alle 19.30 presso lo Stadio Olimpico di Torino. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "In casa del Toro, la ripartenza dei crociati". I crociati, dopo oltre 100 giorni di stop, tornano in campo per archiviare la pratica salvezza e provare a sognare qualcosa in più: si troveranno di fronte una squadra che prima della sosta era in uno stato di profonda difficoltà, con un filotto di sei sconfitte consecutive. Il Parma riparte, e prova a sognare.