© foto di stefano tedeschi

E' arrivato ieri in ritiro l'ivoriano Gervinho, e la Gazzetta di Parma oggi in edicola pone in taglio alto il titolo: "In ritiro arriva anche Gervinho, tra firme ed autografi". L'ivoriano si è concesso ai tifosi prima del primo allenamento stagionale, rilasciando foto ed autografi ai presenti. Poi una leggera sgambata sul campo. Ed oggi arriverà anche il suo compagno di reparto Roberto Inglese, ufficializzato ieri dal Parma.