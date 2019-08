© foto di WilMan

"Perrone: 'Sarà un Tardini ancora più smart". Questo il titolo scelto, nel taglio alto della prima pagina, dalla Gazzetta di Parma per il club gialloblù, pronto all'esordio in campionato contro i campioni d'Italia. All'interno viene ribadito il concetto da parte del responsabile dell' ufficio operativo e delegato alla sicurezza crociato: "Tifosi Parma-Juventus: il Tardini debutta in versione 'smart'".