Gazzetta di Parma: "Inglese il calvario continua: tre mesi di stop"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola sul nuovo infortunio di Roberto Inglese: "Il calvario continua: almeno tre mesi di stop". lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra» e che «nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica». Non si abbozzano prognosi nel comunicato, ma si può ragionevolmente parlare di tre mesi tra cure e riabilitazione mentre, in assenza di un distacco, non si dovrebbe ricorrere a operazioni. Insomma, se la stagione non è finita per Bobby-­gol poco ci manca e per lui piove sul bagnato.