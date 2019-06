© foto di stefano tedeschi

Sorpresa per l'attacco crociato. Come riporta La Gazzetta di Parma oggi in edicola, direttamente in prima pagina, potrebbe esserci una grossa novità nel reparto avanzato per la prossima stagione: "Inglese o Stepinski? Tra i due litiganti spunta Petagna". Con il bomber del Napoli che costa troppo e quello del ChievoVerona che tarda arrivare, la soluzione ai problemi offensivi gialloblù potrebbe arrivare dalla SPAL.