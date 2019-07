Gazzetta di Parma: "Inizia il ritiro, dopo l'Alto Adige si andrà in Austria"

© foto di stefano tedeschi

Prende il via oggi la stagione 2019/2020 del Parma, con la partenza per il ritiro di Prato dello Stelvio. E la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Parma in ritiro: dopo l'Alto Adige andrà in Austria". Nel pomeriggio di oggi la partenza dal Centro Sportivo di Collecchio, dopo che per le 13 è stata fissata la conferenza stampa di inizio stagione del tecnico Roberto D'Aversa. I crociati rientreranno da Prato dello Stelvio il 21 luglio, per poi ripartire il 24 alla volta dell'Austria, più precisamente a Bad Hall, dove resteranno fino al 2 agosto.