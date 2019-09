Seppur in taglio basso, sulla prima pagina della Gazzetta di Parma trova spazio il lieto fine del caso Karamoh, con l'ex esterno offensivo dell'Inter che, dopo il duro comunicato emesso in settimana dalla società ducale in seguito ai suoi comportamenti poco professionali, sembra aver capito la lezione: il francese avrebbe infatti chiesto scusa a società, compagni ed allenatore, mettendosi così nuovamente a disposizione del gruppo, stavolta - si spera - in maniera seria e definitiva. Intanto, è emergenza a centrocampo per mister Roberto D'Aversa, il quale, contro la Lazio, pare dover rinunciare a Kucka e Grassi, anche ieri allenatisi a parte. Sarà a disposizione, invece, Scozzarella.