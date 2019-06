Gazzetta di Parma: "Karamoh vicinissimo al Parma"

Sulla Gazzetta di Parma di oggi si parla del mercato della squadra crociata. Il Parma è infatti a caccia di nuovi acquisti per alzare il tasso tecnico di una formazione che, da questo punto di vista, ha sofferto soprattutto nella parte finale di stagione. Il titolo parla chiaro: "Karamoh vicinissimo. Nel mirino Lukic, Brugman e Barrow". Proprio il giovane franco-ivoriano dell'Inter potrebbe essere il primo colpo di mercato. Si cerca anche la qualità a centrocampo, con Lukic e Brugman (vecchio pallino) in prima fila. In attacco, una valida alternativa può essere il gambiano Musa Barrow, in uscita dall'Atalanta.