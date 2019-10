Gazzetta di Parma: "Kucka aspetta i tifosi. E il Parma aspetta lui"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola apre la sua sezione sportiva titolando: "Kucka aspetta i tifosi. E il Parma aspetta lui". Oggi pomeriggio, a partire dalle 18.30, il centrocampista slovacco incontrerà i tifosi presso lo Stadio Tardini per foto ed autografi. Una forma di incoraggiamento e vicinanza dopo un momento non certo brillante per il centrocampista, condizionato da piccoli acciacchi e da un problema muscolare al polpaccio (avuto proprio in Nazionale) che gli ha fatto saltare tre gare di campionato. Ma ora Kucka è pronto a riprendersi il Parma.