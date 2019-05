Gazzetta di Parma: "Kucka: 'La sfida? Giocare bene e fare risultati'"

© foto di Utente

Nel taglio alto della Gazzetta di Parma in edicola oggi c'è spazio per un titolo sulla squadra ducale, che domenica prossima sarà impegnata tra le mura amiche al cospetto della Sampdoria, in una sfida che potrebbe valere la salvezza matematica. In particolare, il quotidiano locale ha intervistato il centrocampista crociato Juraj Kucka, il quale ha sottolineato quanto sia difficile abbinare il bel gioco ai risultati: "La sfida? Giocare bene e fare risultati", le parole dello slovacco, sin qui autore di ben 3 gol e 3 assist in soli quattro mesi di permanenza nel Ducato.