Gazzetta di Parma: "Kulusevski, passi da gigante. Sarà la sorpresa?"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma pone in taglio alto di prima pagina un focus su Dejan Kulusevki, titolando: "Kulusevski, passi da gigante. Sarà la sorpresa?". Il classe 2000 in prestito dall'Atalanta è sempre stato schierato dall'inizio nelle amichevoli estive, mostrando ottime doti sia fisiche che tecniche, oltre che una grande duttilità, venendo impiegato sia come mezz'ala che come esterno offensivo. Potrebbe essere lui la sorpresa crociata della prossima stagione, di certo potrà dare una grande mano alla causa crociata.