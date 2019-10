© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma apre la sua sezione sportiva titolando: "Kulusevski sempre più decisivo". Gara dopo gara, Dejan Kulusevski sta crescendo a vista d' occhio, almeno quando gli occhi i tifosi non se li stropicciano per la meraviglia. Chiunque mastichi un po' di calcio prevede per il 19enne talento svedese di proprietà dell' Atalanta un futuro da top player e se non bastassero le sensazioni, peraltro spesso fondate, dei sostenitori crociati, vengono in soccorso i numeri. Cinque assist e due reti nelle prime otto partite di questa stagione, oltre che al sesto posto assoluto tra i "maratoneti" della Serie A.