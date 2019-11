Gazzetta di Parma: "L'emergenza non è terminata"

"Cornelius e Gagliolo a pieno regime, ma l'emergenza non è terminata" scrive la Gazzetta di Parma all'interno della sua sezione sportiva. Domenica arriverà la Roma allo stadio Tardini, ducali ancora con tanti assenti. Rientrano Cornelius e Gagliolo, potrebbe rientrare in gruppo uno tra Laurini e Bruno Alves. Grassi è ancora fermo. Scongiurato il rischio operazione, Inglese ha iniziato le terapie del caso accompagnate dai primi esercizi: tra una decina di giorni avrà un altro consulto in Olanda per fare il punto della situazione. Niente operazione anche per Karamoh che è a riposo e lo sarà ancora per un paio di settimane.