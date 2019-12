Gazzetta di Parma: "L'Inter su Darmian, Il Parma ci pensa"

"L'Inter su Darmian, Il Parma ci pensa": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Spazio al mercato e alle tante voci sui gioielli gialloblù. Darmian avrebbe convinto l'Inter e potrebbe andare in nerazzurro tra gennaio e giugno. Per lui sarebbero pronti tre anni di contratto. Il condizionale è d'obbligo, scrive il quotidiano, visto che nelle indiscrezioni manca il controvalore per le casse del Parma. Soldi e non solo. Si vedrà.