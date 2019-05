Gazzetta di Parma: "L'ultima sfida può valere fino a 4 milioni"

© foto di stefano tedeschi

Il Parma di Roberto D'Aversa ha raggiunto la salvezza domenica scorsa contro la Fiorentina, e ha così raggiunto l'obiettivo stagionale. Ma la Gazzetta di Parma oggi in edicola sottolinea come ci siano buoni motivi per provare a fare risultato anche all'Olimpico di Roma nell'ultima giornata, titolando: "L'ultima sfida può valere fino a 4 milioni". I crociati infatti con una vittoria potrebbero anche chiudere al decimo posto in classifica, mentre nella peggiore delle ipotesi potrebbero terminare il campionato sedicesimi: tra questi due piazzamenti la differenza è sostanziale, circa 4 milioni di euro. Che di certo non farebbero male alle casse crociate per il prossimo mercato.