"Parma-Fiorentina. La A in gioco: Tardini pieno ma manca Inglese". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma. La squadra di D'Aversa si gioca la salvezza alle 15 in casa contro la Fiorentina, sfida delicatissima per entrambe le compagini.