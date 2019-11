© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma torna sulla vittoria di domenica ai danni della Roma, titolando: "I tifosi in coro: la più bella vittoria degli ultimi anni": Non c'è dubbio che la partita contro la Roma resterà tra i ricordi più belli degli ultimi tempi per come il Parma ha approcciato alla gara e per come l'ha gestita. Non è il primo scalpo importante che il Parma si assicura, l'anno scorso era arrivata una vittoria a San Siro contro l'Inter ed un pareggio contro la Juventus in rimonta, ma mai era stata fatta una partita di qualità, tenendo in mano il pallino del gioco per larghi tratti del match e creando numerose occasioni da gol. Ora questo Parma deve crescere ed imporsi anche con le piccole.