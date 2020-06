Gazzetta di Parma: "La rosa crociata alla nuova sfida delle 5 sostituzioni"

La Gazzetta di Parma dedica un focus alla nuova regola (non ancora ufficializzata) delle 5 sostituzioni a partita per ogni squadra. "La rosa del Parma alla nuova sfida delle 5 sostituzioni" scrive il quotidiano in prima pagina. Sono stati 8 i gol realizzati dai panchinari gialloblù mandati in campo da mister D'Aversa a gara in corso.