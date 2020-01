© foto di stefano tedeschi

Manca una partita della diciannovesima giornata di andata ed è Parma-Lecce che si giocherà questa sera al Tardini. Così la Gazzetta di Parma titola: "La sfida al Lecce chiude il girone di andata e apre un trittico". Già perché giovedì il Parma giocherà in Coppa Italia contro la Roma, poi nel prossimo weekend affronterà la Juventus allo Stadium. Una settimana delicata per i crociati, che già da stasera non potranno fallire per continuare a restare nelle zone nobili della classifica.