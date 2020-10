Gazzetta di Parma: "Lampo di Kurtic: Parma, oh yes"

"Lampo di Kurtic: Parma, oh yes", titola la Gazzetta di Parma all'indomani della prima vittoria stagionale crociata, che coincide con la prima vittoria della nuova proprietà americana. Una rete di Kurtic dopo soli 25 secondi regala i tre punti al Parma di Liverani, che muove così la classifica, schiodandosi dallo 0 in graduatoria. Ora le ultime ore di calciomercato, con il Parma pronto a chiudere diversi innesti per dare al tecnico una rosa importante e completa.