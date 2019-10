Gazzetta di Parma: "Laurini ancora acciaccato"

Si avvicina il giorno della sfida tra Parma e Genoa. Domenica alle 18 le due formazioni si affronteranno al Tardini. "Laurini ancora acciaccato" scrive la Gazzetta di Parma nella sua sezione sportiva. Agli ordini di mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. Lavoro differenziato per Vincent Laurini, in dubbio per la gara contro i rossoblù.