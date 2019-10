© foto di stefano tedeschi

Il Parma arriva alla sfida di domani contro la SPAL con il morale alle stelle dopo le due vittorie consecutive casalinghe contro Sassuolo e Torino, ma per mister D'Aversa ci sarà il problema difesa. E la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Difesa, uomini contati: Laurini ko, e Darmian in forse". Il problema vero è sull'out di destra, dove Vincent Laurini è costretto al forfait dopo il trauma cranico subito nell'ultimo match contro il Torino, e Matteo Darmian resta in forse per il problema muscolare maturato la scorsa settimana che lo ha fatto allenare a parte negli ultimi giorni.