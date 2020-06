Gazzetta di Parma: "Le mille luci di un Parma che fa sognare"

vedi letture

Sulla prima pagina della Gazzetta di Parma c'è spazio anche per le ultime vicende dei crociati. "Le mille luci di un Parma che fa sognare" scrive il quotidiano in uno dei box in taglio alto. Il Parma di D'Aversa sogna l'Europa, trascinata dal gruppo e dai gol di Cornelius. Tripletta al Genoa sia all’andata (5-1) che al ritorno (1-4); prima di lui in Serie A c’erano riusciti solo Hamrin (Padova) nella stagione 1957-58 e Borriello (Genoa) nel 2007-2008.