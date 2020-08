Gazzetta di Parma: "Le pagelle: Kulusevski 9, D'Aversa e Cornelius 8, Sepe 7,5"

"Le pagelle: Kulusevski 9, D'Aversa e Cornelius 8, Sepe 7,5". Questo il taglio alto dell'apertura odierna della Gazzetta di Parma, che prova a tracciare un bilancio della stagione appena conclusasi dei ducali. L'MVP non poteva che essere lo svedese, voti molto alti anche per Cornelius, spesso decisivo, e D'Aversa, che anche quest'anno è riuscito a tenere la squadra in orbita europea per diverso tempo.