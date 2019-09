Parma-Cagliari si avvicina, i due tecnici lavorano alacremente e pensano alla formazione da schierare in campo domenica pomeriggio. "Verso Parma-Cagliari. Le scelte di D'Aversa, i problemi di Maran" scrive la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Con Grassi e Scozzarella in infermeria il centrocampo è il reparto in cui la possibilità di scelta per D'Aversa si restringe ma le alternative non mancano. Maran invece deve rinunciare a tre elementi di spessore come il portiere Cragno, il centrocampista Nainggolan e l'attaccante Pavoletti.