Gazzetta di Parma: "Lettera di D'Aversa: 'Grazie alla città'. Il Parma volta pagina"

vedi letture

"Lettera di D'Aversa: 'Grazie alla città'. Il Parma volta pagina, oggi il raduno" scrive la Gazzetta di Parma in edicola quest'oggi. "Arrivederci, Parma. Ti sarò per sempre grato" ha scritto Roberto D'Aversa in una lunga lettera d'addio. Intanto il club volta pagina e da oggi scatta il raduno. Da sciogliere il nodo allenatore: in arrivo Liverani.