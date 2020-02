Gazzetta di Parma: "Lizhang non paga. La società torna parmigiana"

© foto di stefano tedeschi

E' già finita la parentesi cinese del Parma. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina: "Lizhang non paga. La società torna parmigiana". Lizhang non versa quanto previsto dagli accordi e la sua Link International finisce fuori dal capitale sociale del Parma Calcio. Capitale che torna così totalmente in mani parmigiane: al 99% è di Nuovo Inizio, la società che riunisce i sette imprenditori parmigiani (Barilla, Dallara, Del Rio, Ferrari, Gandolfi, Malmesi e Pizzarotti) che hanno rifondato il Parma nel 2015 e di Ppc Parma partecipazioni calcistiche per il restante 1%. Si chiude così la vicenda che nell'ultimo anno ha tenuto banco in casa Parma, con la società ora nuovamente tutta parmigiana.