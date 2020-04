Gazzetta di Parma, Lucarelli: "Non vogliamo giocare per forza"

Sulla Gazzetta di Parma trovano ampio spazio le dichiarazioni di Alessandro Lucarelli. "Non vogliamo giocare per forza" dice il club manager del club ducale. "Il calcio è un'azienda importantissima, noi non facciamo i capricci e non vogliamo giocare per forza, noi siamo a disposizione, deciderà il governo. FIGC e Lega stanno solo cercando di muoversi in anticipo. Noi non viviamo su un altro pianeta e non abbiamo sensibilità di quanto succede, sappiamo che la salute vien prima di tutto, però se si decide che dal 4 si riprende, noi dobbiamo farci trovare pronti" le sue parole a Radio 24.