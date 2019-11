© foto di stefano tedeschi

Grande entusiasmo in casa Parma dopo la vittoria sulla Roma di ieri sera, e l'edizione odierna della Gazzetta di Parma titola: "Magico Parma. Tardini in delirio". I crociati giocano la partita perfetta contro i giallorossi e passano con le reti di Sprocati e Cornelius. Tecnica, tattica, ferocia agonistica fino all'ultimo pallone: questi gli ingredienti della prestazione del Parma di ieri sera che hanno permesso ai crociati di battere la Roma, fino a ieri imbattuta in trasferta e terza in classifica. E se la Roma può aver pagato le fatiche europee, il Parma ha dovuto rinunciare a Gervinho per oltre un tempo.