Sfida interna per il Parma che alle 15 ospita la Sampdoria. In caso di successo, i gialloblu chiuderebbero il discorso legato alla salvezza che arriverebbe in maniera aritmetica. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Match-ball con la Samp al Tardini".