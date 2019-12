Gazzetta di Parma: "Momento magico. Faggiano: 'Kulu resta'"

© foto di Utente

La Gazzetta di Parma in edicola oggi, in taglio alto, titola sulla squadra ducale allenata da Roberto D'Aversa e sul momento magico che sta attraversando. Inoltre, arrivano pure rassicurazioni sulla permanenza di Dejan Kulusevski, gioiellino svedese di proprietà dell'Atalanta che, a suon di prestazioni, sta attirando su di sé le attenzioni dei più prestigiosi club europei, su tutti l'Inter: il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano ha ribadito che il ragazzo resterà in Emilia fino a fine stagione.