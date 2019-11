Gianni Munari dice addio al calcio giocato. "Lascio il calcio ma non ho mai mollato. E non lo farò nemmeno da dirigente" scrive la Gazzetta di Parma nella sua sezione sportiva. L'ex centrocampista con la maglia del Parma ha collezionato 60 presenze, tra C, B, A, gare di play-off e Coppa Italia. Munari in carriera ha vinto 8 campionati: due con il Parma (dalla C alla B e alla A). "Negli ultimi giorni, anzi, negli ultimi mesi la mia mente è piena di ricordi, di fotografie. Mi passano tutti davanti agli occhi, uno ad uno. Non chiedetemi qual è il più bello, io me lo sono chiesto ma non riesco davvero a scegliere. Grazie ai tifosi, tutti, alle società, alle piazze in cui ho giocato. Ma soprattutto ringrazio me per non aver mai, mai, mai mollato. E non lo farò nemmeno ora in questa mia nuova veste".