Gazzetta di Parma: "No VAR, negati due rigori. Furia D'Aversa"

"Parma No VAR, negati due rigori. Furia D'Aversa: 'Perché gli arbitri non hanno rivisto quelle azioni?'": così la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi. Caicedo decide la sfida del Tardini con la Lazio ma i crociati sono arrabbiati per le decisioni dell'arbitro Di Bello, che non ha sanzionato, scrive il quotidiano, due falli da rigore ai danni di Bruno Alves e Cornelius, nessuno dei quali viene rivisto dagli addetti al Var. Furioso D'Aversa: "Se avessero rivisto le azioni, sarebbe stato costretto a fischiare il penalty. Essere la squadra più corretta del campionato non significa che dobbiamo passare per stupidi".