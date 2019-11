Non c'è pace: col Milan torna Gervinho ma mancherà Scozzarella": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. I crociati sono tornati ad allenarsi in vista della sfida col Milan di domenica prossima. D'Aversa deve fare i conti con l'infortunio a Scozzarella: il centrocampista ha riportato una lesione di primo grado al muscolo soleo (polpaccio) di sinistra. Gervinho ha lavorato con i compagni, lasciando il campo solo poco prima della fine della seduta e sarà della partita domenica.