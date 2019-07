Gazzetta di Parma: "Nuova avventura, stesso obiettivo: salvarsi"

© foto di stefano tedeschi

E' iniziata ieri la stagione crociata, con la conferenza stampa di mister Roberto D'Aversa e la partenza per il ritiro di Prato allo Stelvio. E la Gazzetta di Parma titola: "Nuova avventura, stesso obiettivo: salvarsi". Il tecnico crociato sa quanto è difficile ripetere certi exploit della scorsa stagione, ma sa anche dove migliorare per evitare certi errori e cali di tensione. Sirene dalla Turchia per Gervinho, mentre è in arrivo Karamoh, forse già oggi. Lasciano Frattali e Gobbi: il primo va a Bari, il secondo lascia il calcio.