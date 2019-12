"Oggi il Frosinone. Torna Siligardi": così la Gazzetta di Parma in prima pagina. Oggi in campo i crociati contro il Frosinone (fischio d'inizio alle ore 18 presso lo stadio Tardini). D'Aversa lancia Siligardi che non è stato inserito nella lista campionato, lista però di cui non tiene conto la Coppa Italia, che viaggia con un regolamento tutto suo. In avanti anche il baby Adorante.