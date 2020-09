Gazzetta di Parma: "Oggi il Parma in amichevole contro il Genoa di Faggiano"

vedi letture

Il Parma si avvicina al debutto in campionato. La squadra di Liverani domenica prossima sfiderà all'ora di pranzo il Napoli al "Tardini". Oggi però è tempo di amichevoli con i gialloblu che sfideranno il Genoa in un antipasto di Serie A. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Oggi il Parma in amichevole contro il Genoa di Faggiano".