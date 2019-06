Gazzetta di Parma: "Oggi incontro tra Faggiano e la dirigenza"

© foto di stefano tedeschi

Dopo il rinnovo di mister Roberto D'Aversa, arrivato venerdì, con nuova scadenza fissata per il 2022, li vertici societari gialloblu vogliono ora blindare anche il direttore sportivo autore della scalata dalla C alla A: Daniele Faggiano incontrerà oggi la dirigenza, come riportato dalla Gazzetta di Parma, che titola nella sua sezione sportiva: "Oggi incontro tra Faggiano e la dirigenza". Il club dunque continuerà con Faggiano nel ruolo di direttore sportivo, in un progetto che comprende, insieme a lui, anche lo staff tecnico. Dunque tutti a scadenza 2022. E il Parma ha già stabilito il budget da mettere a disposizione del ds per il mercato estivo: circa 25 milioni di euro.