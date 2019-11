Gazzetta di Parma: "Operazione scongiurata per Inglese. Ko Karamoh"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina: "Operazione scongiurata per Inglese. Ma si ferma Karamoh". L'attaccante crociato ha fatto ieri una visita specialistica in Olanda, che ha evidenziato come la caviglia sinistra stia migliorando, escludendo dunque il rischio operazione. Ora potrà iniziare a caricare, parzialmente, sull'articolazione infortunata, in attesa di un ulteriore consulto previsto tra tre settimane. Ma nel frattempo si ferma Karamoh: lesione al legamento collaterale per il giovane esterno crociato, che ha stretto i denti domenica contro la Fiorentina.