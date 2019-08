© foto di stefano tedeschi

Archiviata la prima gara ufficiale della stagione, con il passaggio del turno in Coppa Italia, il Parma può cominciare a pensare alla prima di campionato. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Ora i crociati preparano la sfida alla Juventus". Sabato alle 18 al Tardini arriva la nuova Juventus di Maurizio Sarri per la prima gara del campionato 2019/2020. Subito una sfida affascinante e complicata per i gialloblu, chiamati ad affrontare i campioni in carica, forti di alcuni acquisti di qualità.