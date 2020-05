Gazzetta di Parma: "Orari e TV nodi da sciogliere: palla al ministro"

vedi letture

E' il giorno tanto atteso dell'incontro tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e le componenti del calcio italiano, così la Gazzetta di Parma, in taglio alto, titola: "Orari e TV nodi da sciogliere: palla al ministro". Le questioni più spinose, al momento, riguardano gli slot orari in cui disputare i match nel caldo torrido di luglio, con l'Assocalciatori già sul piede di guerra. Poi i diritti televisivi, con il ministro che spinge per una trasmissione in chiaro almeno di Diretta Gol, ma su questo fronte la battaglia è ancora lunga. E ultima, ma non meno importante, la questione quarantena in caso di positività: si cercherà di abbreviarla e di non includere l'intero gruppo squadra.