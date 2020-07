Gazzetta di Parma: "Panchine crociate: D'Aversa secondo dietro a Scala"

vedi letture

Sono ormai tre anni e mezzo che Roberto D'Aversa è seduto sulla panchina crociata, periodo nel quale ha ottenuto una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, salvandosi alla prima stagione in massima serie ed ottenendo 39 punti finora in quella corrente. La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone l'accento su come il tecnico abruzzese sia il secondo per numero di panchine, dietro solo al grande Nevio Scala, che però può vantare ben sette anni di panchina gialloblu. Il quotidiano titola così in prima pagina: "Panchine crociate: D'Aversa secondo dietro a Scala".