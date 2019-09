Gazzetta di Parma, parla Ballotta: "Tra Lazio e Parma tante coppe"

© foto di stefano tedeschi

Domenica sera andrà in scena Lazio-Parma ed uno storico doppio ex è Marco Ballotta, intervistato dalla Gazzetta di Parma, che titola: "Tra Lazio e Parma tante coppe e momenti fantastici". "E' ancora presto per poter fare previsioni: le squadre a questo punto sono un cantiere aperto, ci sono state le Nazionali, la Lazio ha la Coppa Uefa. Davvero difficile ipotizzare che gara sarà. Di certo dopo la sconfitta di Ferrara la Lazio avrà una motivazione in più davanti al suo pubblico e per il Parma non sarà facile fare risultato. Credo che i laziali siano costruiti per provare a entrare nelle prime quattro", queste le parole dell'ex portiere.