© foto di stefano tedeschi

E' notizia di ieri il rinnovo di contratto del capitano crociato Bruno Alves per un'altra stagione, così la Gazzetta di Parma titola: "Un altro anno al Parma". Il difensore portoghese ha poi continuato: "Sono molto contento. Qui a Parma mi sento a casa". Il difensore ha rinnovato fino al giugno 2021, quando sarà alla soglia dei 40 anni: "Cerco di dare il meglio di me stesso in ogni momento".