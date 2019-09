Gazzetta di Parma, parla Darmian: "Esordio ok, peccato per il risultato"

© foto di stefano tedeschi

Sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola trova spazio Matteo Darmian e le sue parole pronunciate all'interno del Meet&Greet organizzato ieri dal Parma: "Esordio positivo, peccato per il risultato", questo il titolo del quotidiano. All'interno dello store del Parma il terzino ha incontrato i tifosi scattando foto e firmando autografi per poi concedersi ai microfoni dei giornalisti presenti: "Secondo me siamo andati abbastanza bene, dispiace non aver ottenuto punti davanti al nostro pubblico, ma ripartiremo dalla prestazione, già domenica contro la Lazio".