vedi letture

Gazzetta di Parma, parla Grassi: "E' dura star fuori. Ora basta sfortuna"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola propone un'intervista ad Alberto Grassi, centrocampista gialloblu, che intitola: "E' dura star fuori. Ora basta sfortuna". Questi alcuni estratti delle parole del numero 8 crociato: "In questo gruppo c'è maturità, forza. Anche perché c'è un bello spogliatoio. Chi arriva si sente subito a suo agio, senza dimenticare che sono arrivati giocatori dal grandissimo valore. E quindi anche questo aiuta. D'Aversa, quanto è importante? Tantissimo. Lui è un martello, non molla mai. E questa è la nostra forza. Anche quando ci sono partite dove non giochiamo bene, sotto l'aspetto della cattiveria, dei contrasti la portiamo a casa. Riusciamo spesso a fare dei punti".