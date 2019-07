© foto di stefano tedeschi

L'esterno francese Yann Karamoh, colpo estivo del Parma dall'Inter, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale crociato e la Gazzetta di Parma oggi in edicola ha titolato: "Voglio gol e assist". Il giovane attaccante, classe 1998, nelle prime uscite ha messo in mostra importanti doti tecniche, e ha poi dichiarato: "Qui sto bene, siamo uniti fuori e dentro al campo. Parma mi aiuterà. Il mister mi chiede rapidità ne tridente offensivo con Gervinho ed Inglese: non posso chiedere di meglio".