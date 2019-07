Gazzetta di Parma, parla Kucka: "Palla veloce e mezzali all'attacco"

© foto di stefano tedeschi

Il centrocampista slovacco del Parma Juraj Kucka ha parlato ieri in ritiro davanti ai giornalisti presenti, e la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Palla veloce e mezzali avanti in attacco". Il nuovo Parma di mister D'Aversa dovrà essere così come descritto da Kucka, tanti fraseggi rapidi in mezzo al campo per fare arrivare palla alle punte, con i crociati che possono vantare un attacco di tutto rispetto, e poi tanti inserimenti da parte delle mezzali, che saranno lo stesso Kucka ed il brasiliano Hernani.