Gazzetta di Parma, parla Liverani: "Obiettivi? Salvezza e anche bel gioco"

Si è presentato ieri in conferenza stampa il nuovo tecnico del Parma Fabio Liverani, che ha proferito le prime parole da allenatore gialloblu. "Obiettivi? Salvezza e anche bel gioco", titola oggi la Gazzetta di Parma in edicola. Gioco propositivo ma senza forzature, adattandosi agli interpreti a disposizione, senza stravolgere il lavoro fatto negli anni passati: questa l'idea di Liverani. Ed intanto domani la prima uscita nella sua nuova casa, il Tardini. E sarà l'occasione per il primo test di "porte aperte": 1000 i tifosi a cui verrà data la possibilità di accedere allo stadio per assistere alla sfida amichevole contro l'Empoli.