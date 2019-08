© foto di stefano tedeschi

Sono passati quasi 30 anni da quel 9 settembre 1990 che segnò il debutto del Parma in Serie A, proprio contro la Juventus. Quel giorno la gara finì 2 a 1 per i bianconeri, ma la rete crociata fu segnata da Sandro Melli, che ricorda così insieme alla Gazzetta di Parma. "Quel gol alla Juve nel debutto in A", titola il quotidiano emiliano in prima pagina, per poi continuare nella sezione sportiva con il racconto di Melli. "Son passati talmente tanti anni che è difficile avere un solo ricordo nitido. C'era l'emozione di giocare per la prima volta in A. Poi io lo facevo con maglia della mia città. Disputammo una buona gara, ma loro vinsero d'esperienza".